Roca Rey y Cristiano Torres salen por la puerta grande

Volvió a repetirse el guion de las dos tardes anteriores Tanto por lo que respecta a los toreros con dos matadores de oficio como son Sebastián Castella y en Roca Rey, y con un joven torero como Cristiano Torres que demostró y derrochó valentía arriesgando en sus dos toros. También fue un calco aunque a peor la ganadería en este caso de Luis Algarra con dos toros, el segundo y el tercero que se cayeron de forma lamentable y que no había manera de hacerlos levantar.

Sebastián Castilla en el primero que abría plaza estuvo bien, toreó en el estribo con varios pases vistosos, y por el pitón derecho mostró clase y estilo, pero el toro no tenía fuerza, y el torero francés realizó una faena breve.

En el cuarto de la tarde también se quiso lucir e hizo algunos pases de mérito queriendo agradar al público, ya que en el primero de su lote no lo logró. Le sacó provecho a su oponente rematándolo de una estocada que le valió como premio una oreja.

Roca Rey se lució con el capote y con la muleta toreó con los pies juntos e intentó alguna faena pero el toro se le caía y tan sólo se le pudo ver al torero peruano algunos pases de calidad con la derecha, pero insuficiente para un torero de su categoría.

El eclipse coincidió con el segundo de su lote, el quinto de la tarde, y aunque la plaza no tuvo luz solar el torero limeño puso la luz a su toreo ya desde la salida del toro con una larga cambiada y lucidas verónicas. Con la muleta lo probó con las dos manos, con pases de clase y calidad propias de un buen torero, y aunque a la hora de matar no estuvo acertado al pinchar primero, el buen hacer le sirvió para sumar la segunda oreja suya de la tarde y así poder salir por la puerta grande.

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El joven torero zaragozano Cristiano Torres que debutaba en la plaza de toros de Huesca demostró hambre en el mundo del toro arrojando y derrochando valentía, con pases arriesgados tanto con la derecha como al natural con la izquierda ante un toro que le caía.

En el que cerraba plaza aún arriesgó más que en el primero de su lote y volvió a dar pases con mucho riesgo ante un toro que no le dio facilidades pero tampoco problemas. Tuvo temple en los pases sabiendo medir los tiempos de su oponente, arrimándose mucho y poniéndose en peligro. La estocada y el valor y arrojo que tuvo le valieron para cortar dos orejas que el daban la puerta grande.

Sebastián Castella (de escarlata), estocada y descabello (silencio). Estocada (una oreja).

Roca Rey (de amarillo indio), estocada (una oreja). Pinchazo, estocada (una oreja).

Cristiano Torres (de amarillo limón), pinchazo, estocada (silencio). Estocada, descabello (dos orejas).

Toros de la Ganadería Luis Alcarra. Mansos, flojos, y sin fuerzas. El segundo y tercero impropios para una corrida de toros ya que se cayeron de forma alarmante y sin fuerzas para levantarse.

Tercer lleno en el coso taurino oscense, colgándose otra vez el cartel de “No hay billetes”.