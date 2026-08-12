Se entrega el expresidente de la seguridad social paraguaya imputado por daño patrimonial

Bataglia, quien llegó al país procedente de Italia, se presentó ante el fiscal de la causa y "se abstuvo de declarar", reportó el medio local Última Hora.

Tras esto, el fiscal de la causa solicitó el levantamiento de la orden de detención preventiva y se fijó el 20 de agosto como fecha para la imposición de medidas.

La semana pasada, la Fiscalía paraguaya imputó a Bataglia y a otras 8 personas -uno de ellos el también expresidente del ente Jorge Brítez- por un presunto daño patrimonial al IPS calculado en 61.000 millones de guaraníes (unos 10,2 millones de dólares).

De acuerdo al reporte, los otros 8 imputados ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión y suman unos 4.500 millones de guaraníes en fianzas (alrededor de 753.910 dólares).

Según la investigación, los acusados son responsables de haber otorgado prórrogas y autorizado pagos iniciales "sin la debida justificación", por un valor de 53.000 millones de guaraníes (unos 8,8 millones de dólares), a una firma que debía instalar quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS en la ciudad de Asunción, la capital del país suramericano.

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Posteriormente, se autorizaron otros pagos y se alcanzó la cifra de 61.000 millones de guaraníes (unos 10,2 millones de dólares), "pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares", detalló la semana pasada la Fiscalía en un comunicado.

La imputaciones se produjeron tras conocerse que el Ejecutivo pedirá al Congreso una autorización para elevar el tope del déficit fiscal en el presupuesto general de 2027, con lo que espera conseguir el alivio de las cuentas y cancelar millonarias deudas atrasadas.

El pasado 31 de diciembre, el Gobierno paraguayo reconoció una deuda de 1.270 millones de dólares con prestadores de servicios.

De este monto, "la principal carga" corresponde a obligaciones con proveedores de medicamentos y servicios del sector de la salud, que ascienden a unos 1.050 millones de dólares, refirió la semana pasada el ministro de Economía, Óscar Lovera, en declaraciones a la Radio Monumental.