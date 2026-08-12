Secretario de Guerra de EE.UU. se reúne con ministros de Ecuador pare reforzar cooperación

El Ministerio de Defensa informó este miércoles de que el encuentro fue de carácter reservado y abordó asuntos de "alto interés nacional" relacionados con la seguridad de Ecuador y de la región.

En el encuentro estuvieron Loffredo, el ministro del Interior John Reimberg, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado.

La cartera señaló que, debido a la "importancia y sensibilidad" de los temas tratados, su contenido es clasificado, aunque Loffredo indicó que estuvieron relacionados con "los pasos a seguir y las acciones en territorio que se realizarán próximamente en el país".

Loffredo agregó que Estados Unidos es "el socio estratégico más poderoso del mundo" y aseguró que Ecuador lo tiene "de nuestro lado".

El encuentro se produjo en el marco de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), que es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

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Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado 'Escudo de las Américas', impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

Por su parte, Colombia recién anunció este miércoles su adhesión a la alianza.