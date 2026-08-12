Serbia soporta más de 20 incendios mientras sigue activo el de la reserva de Deliblato

Zagreb, 12 ago (EFE).- Unos 22 incendios siguen activos este miércoles en Serbia, incluido uno nuevo que ha quemado ya 3.500 hectáreas de bosque en el sur del país, mientras siguen los esfuerzos para sofocar el que ha calcinado 2.000 hectáreas en el arenal de Deliblato, una reserva natural en el norte.