Ucrania asegura haber golpeado la base naval rusa en Novorossíisk, en el mar Negro

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario calificó la operación de "única", ya que causó daños al "último bastión principal de la Flota del Mar Negro rusa" a más de 300 kilómetros del frente.
Zelenski indicó que drones reactivos Palianitsia, misiles Neptuno y sistemas no tripulados marítimos "impactaron con precisión en los objetivos designados".
"Se ha confirmado el impacto en las posiciones de la defensa aérea, los muelles y la infraestructura del puerto marítimo", aseguró.
"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la soporta no estarán seguras mientras dure la agresión rusa. La guerra debe detenerse, y todas las propuestas adecuadas para la diplomacia están sobre la mesa", enfatizó.
En su discurso a la nación anoche, Zelenski señaló que ha entregado sus propuestas a los mediadores estadounidenses, aunque no reveló más detalles.
Sí sugirió que se trata de propuestas de defensa, al afirmar que EE.UU. puede ayudar a reforzar nuestra defensa, principalmente a través de la defensa aérea, y puede presionar a Rusia para que cambie sus planes desde prolongar la guerra a preparar poner fin a la misma".