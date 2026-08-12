Ucrania asegura haber golpeado la base naval rusa en Novorossíisk, en el mar Negro

Berlín, 12 ago (EFE).- El ataque nocturno de Ucrania contra la sureña ciudad rusa de Novorossíisk tenía como objetivo la base naval de Rusia a orillas del mar Negro y consiguió dañar las posiciones de defensa aérea rusas, los muelles y la infraestructura del puerto marítimo, según aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.