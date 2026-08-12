Ucrania lanza ataque masivo contra la ciudad rusa de Novorosíisk, a orillas del mar Negro

"En Novorossíisk murió un menor de edad de ocho años. Expreso mis profundas condolencias a los padres", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

Añadió que otras ocho personas resultaron heridas, incluyendo a otro menor de edad.

"Durante toda la noche, la región de Krasnodar repelió un ataque masivo de varios cientos de drones del Ejército ucraniano", señaló.

Según informó en MAX el servicio de prensa del Gobierno local, en la capital regional "cayeron restos de drones sobre seis edificios de viviendas, un comercio y una obra en construcción".

Además, en la localidad Volná del distrito Temriukski, fragmentos de un dron derribado cayeron en el patio de una casa particular, hiriendo a una persona, indicaron las autoridades.

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El canal ucraniano Exilenova+ indicó que en la capital regional fue atacado un combinado panadero ubicado en la terminal portuaria, mientras que Astra señaló que una escuela pública resultó dañada.

A su vez, Mijaíl Razvozháev, el gobernador de Sebastopol, base de la Flota de Mar Negro rusa en la anexionada Crimea, informó que la ciudad fue atacada por más de 30 drones ucranianos, con daños a tres edificios y cinco casas particulares en el distrito de Balakava.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte matutino que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 502 drones ucranianos de ala fija.

Ucrania y Rusia intercambian ataques cada vez más cruentos contra sus respectivas retaguardias, que elevan considerablemente el número de víctimas civiles de ambos bandos.