Un incendio calcina 280 hectáreas de un parque nacional protegido en el norte de Ecuador

El incendio, que permanece activo, comenzó alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) del lunes en las zonas de Cotacachi y Quiroga, y hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron.

Un total de 226 efectivos se encuentran desplegados en el área para realizar labores de extinción del fuego, entre ellos miembros del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, guardaparques, personal del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ejército y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En las tareas también participan integrantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac).

El Ministerio señaló que se han redoblado los esfuerzos para controlar el incendio y evitar una mayor afectación al ecosistema del parque nacional.

Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a la zona hasta que la emergencia se encuentre totalmente controlada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas se extiende entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas, en el norte del país, y alberga ecosistemas que van desde las zonas andinas hasta los bosques húmedos tropicales.