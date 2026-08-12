Un incendio con varios focos en Francia deja tres muertos y abre una investigación

El alcalde de la localidad de poco más de 150 habitantes, Jean Pillot, explicó a la cadena BFMTV que el fuego comenzó junto a una carretera que conecta la localidad con un pueblo cercano y se propagó rápidamente por los setos y las praderas de la zona hasta alcanzar un almacén de forraje y una vivienda de alquiler.

El regidor consideró que las víctimas podrían no haber visto las llamas. "Con el calor, quizá habían cerrado las persianas", declaró.

Los equipos de emergencia localizaron inicialmente dos cuerpos completamente calcinados en la vivienda y encontraron un tercero poco después. Las víctimas aún no han podido ser identificadas.

La vivienda estaba ocupada desde hacía varios años por una pareja y su hijo, de unos 20 años, según el diario regional 'La Nouvelle République'.

El incendio comenzó en varios puntos de un campo, según las primeras informaciones, y las llamas se extendieron rápidamente por unas 20 hectáreas antes de alcanzar la vivienda y el almacén.

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La Gendarmería investiga las causas del incendio. El hecho de que se detectaran diferentes focos iniciales apunta a la posibilidad de que el fuego fuera provocado, aunque las autoridades no han confirmado por ahora esta hipótesis.

La investigación ha sido encomendada a la brigada de investigación de Parthenay. Hasta el lugar también se han desplazado equipos de identificación criminal y especialistas del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional (IRCGN) llegados desde Pontoise, en la región de París, para participar en las pesquisas.

Los investigadores han establecido un amplio perímetro de seguridad alrededor de la zona afectada.