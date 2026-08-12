Una joven fallecida y más de 170 rescatados tras incendiarse un barco turístico de Bali

Según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), una mujer indonesia de 19 años falleció en el incidente, mientras que 173 personas fueron evacuadas con vida del barco, tres de ellas de nacionalidad australiana, mientras se desconoce la del resto de pasajeros.

Una portavoz de Basarnas dijo a EFE que no se podía asegurar que hubiera personas desaparecidas y que las tareas de búsqueda continúan.

El incidente se produjo sobre las 04:39 hora local (19:30 GMT del martes), cuando la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Mataram –la principal ciudad de Lombok, en su costa oeste- recibió un aviso sobre la emergencia, explicó en un comunicado.

El número de rescatados del KMP Putri Yasmin supera al de personas oficialmente registradas a bordo, 131, siendo la sobrecarga de pasajeros una de las causas habituales de los frecuentes accidentes marítimos en Indonesia.

El jefe de la Oficina SAR de Mataram, Muhamad Hariyadi, indicó que rescatistas fueron desplegados "inmediatamente" después de recibir el aviso sobre el incendio, así como un helicóptero para "una vigilancia aérea más amplia", según el comunicado de Basarnas.

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Incendiado por causas aún desconocidas, el KMP Putri Yasmin se dirigía desde el puerto de Padangbai, en el sureste de Bali, hacia el de Lembar, en el suroeste de Lombok.

Padangbai sirve como punto de partida de embarcaciones de pasajeros que viajan desde Bali, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a puntos de Lombok como las famosas islas Gili.

La Oficina SAR de Denpasar (Bali) también participa en el operativo, además de la Armada de Indonesia, la Policía de Lombok Occidental, la Capitanía del Puerto de Lembar, yates privados y residentes locales, entre otros.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

A principios de agosto, un incendio en un ferri frente a la costa de Madura (Java Oriental) causó tres muertos, mientras que tres personas fallecieron en julio de 2025 por otro fuego en un ferri con 580 personas a bordo en la provincia de Célebes Septentrional.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de cerca de 290 millones de habitantes.