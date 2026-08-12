Unicef: Las lluvias y el desplazamiento agravan el cólera en África occidental y central

Los países afectados por un número creciente de casos son la República Democrática del Congo (RDC), la República del Congo, Nigeria, Chad, Camerún y la República Centroafricana (RCA), detalló la agencia.
"El brote ya no conoce fronteras. Se está propagando a través de ríos compartidos, rutas comerciales y movimientos de población, poniendo en riesgo a millones de niños", afirmó en un comunicado el director regional de Unicef para África occidental y central, Gilles Fagninou, al reivindicar el "derecho al agua potable" de los menores.
"Sabemos cómo detener el cólera. Lo que necesitamos ahora es urgencia, financiación y solidaridad regional", añadió, en un contexto marcado por los fuertes recortes de fondos humanitarios impuestos desde el pasado año por Estados Unidos y países europeos.
Nigeria registra actualmente el mayor brote de cólera en la región, con más de 50.000 casos acumulados y 338 muertes desde el pasado 1 de enero, mientras la RDC ha reportado el número de muertos más alto -cerca de 700- y más de 30.400 infecciones.
Por su lado, la RCA, los menores de diez años representan el 44 % de los casos; en Chad, cerca de dos tercios de las infecciones son niños de menos de 15 años; y, en Camerún, la edad media de los pacientes es tan solo de 10 años.
Según Unicef, la propagación de la enfermedad se concentra en dos corredores de transmisión: la cuenca del lago Chad, donde la misma cepa Vibrio cholerae O1 Ogawa está afectando a Chad, Camerún y Nigeria; y la cuenca del río Congo, que conecta los brotes de la RDC, la República del Congo y la RCA.
"En ambos corredores, las inundaciones estacionales aumentan el riesgo de transmisión, al contaminar las fuentes de agua, dañar la infraestructura de saneamiento y limitar el acceso a comunidades vulnerables", advirtió la organización.
Para hacer frente a la expansión de esta enfermedad "prevenible" e invertir de manera sostenida en agua potable, saneamiento, higiene y vacunación en los próximos seis meses, Unicef hizo un llamamiento a la comunidad internacional para conseguir 15 millones de dólares adicionales.
El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.
Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo.