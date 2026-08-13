Alejandro Fernández se presentará en República Dominicana el 26 de septiembre

'El Potrillo', que acumula varios premios Grammy Latinos, Premios Billboard de la Música Latina y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se dejará escuchar con éxitos internacionales como 'Me dediqué a perderte', 'Canta corazón', 'Me nace del corazón', 'Si tú supieras' o 'Me estoy enamorando'.

Fernández se ha presentado en varias oportunidades en República Dominicana, donde goza de muchos admiradores que han dado un gran respaldo a sus presentaciones en Santo Domingo y en Punta Cana.

El concierto estará bajo la producción del empresario venezolano Jean Carlo Restrepo, quien cuenta con más de una década de experiencia en la industria del entretenimiento en el país, agregó la información.

La producción forma parte de una estrategia orientada a consolidar a Punta Cana como un destino de referencia para la realización de grandes espectáculos internacionales.

A finales de junio pasado, Fernández anunció una pausa en su carrera para enfocarse en su salud mental. El cantante reveló en esa oportunidad que se encontraba bajo tratamiento por ansiedad y depresión.

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Previo al anuncio, el cantante mexicano se había presentado ante decenas de miles de personas en la ciudad mexicana de Guadalajara y, aunque tenía nuevas fechas de la gira 'De Rey a Rey', previstas en Estados Unidos, optó por hacer un alto para recuperarse.