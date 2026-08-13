Alemania será el país invitado de honor al Festival de Artes Vivas de Loja, en Ecuador

"Su participación ofrecerá una programación diversa de propuestas culturales, musicales, gastronómicas y artísticas, cuidadosamente seleccionadas para generar un encuentro cercano e interactivo con la comunidad de Loja y el público del FIAVL", señaló la cartera de Estado en referencia al país europeo.

El FIAVL es una de las mayores citas culturales de Ecuador, donde se promueven y difunden las artes vivas mediante una amplia variedad de actividades y espectáculos de múltiples disciplinas.

La agenda contempla, hasta el momento, la participación de artistas y agrupaciones de Italia, República Dominicana, Uruguay, España, Colombia, Perú, Francia, Argentina y Chile, quienes presentarán propuestas escénicas contemporáneas dirigidas a públicos de todas las edades.

Además, han sido seleccionadas diez propuestas nacionales que llegarán a Loja desde provincias como las andinas Pichincha y Azuay, y la costera El Oro, también fronteriza con Perú.

Se encuentran en fase de evaluación proyectos presentados desde las provincias de Pastaza, Tungurahua, Morona Santiago y Santa Elena, como parte del 'Programa Nacional Camino a Loja 2026'. Los cuatro ganadores se anunciarán el 17 de agosto.

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"Este programa impulsa procesos de creación, formación y circulación artística en distintos territorios del país y constituye una plataforma itinerante que fortalece el vínculo entre las provincias y el Festival, antes, durante y después de cada edición", agregó el ministerio.

Este año cuenta con una inversión de 750.000 millones de dólares destinados a su organización e implementación, de acuerdo a cifras del ministerio.