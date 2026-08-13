Alex, hijo de Fidel Castro: “Siempre tuvo sabiduría para enfrentar las dificultades"

“Con una sabiduría tremenda” y con “esa experiencia, esa persistencia; y la disciplina y su lucha por la libertad”, reafirmó Castro al hablar de cómo recordaba a su padre, durante la inauguración en esta jornada de una exposición fotográfica colectiva en la Plaza de la Revolución de La Habana que agrupó unos 30 retratos de los diferentes momentos en los cuales Fidel estuvo en ese lugar.

A la muestra -que formó parte en esta jornada de la conmemoración en la isla del centenario del natalicio de Fidel Castro- quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo, asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, así como otros representes del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Díaz-Canel afirmó que Castro “sintetiza los valores y las ideas que hoy sostienen” al pueblo cubano y calificó esta jornada como uno de los días en los que “muy particularmente en Cuba sentimos que Fidel es un país”.

La exposición contó además con fotografías de Liborio Noval, Roberto Chile, Raúl Corrales, Jorge Oller, Raúl Abreu, Juvenal Balán y Gilberto Rabassa, quienes contaron sus experiencias sobre el trabajo con Fidel Castro.

“Fidel era muy fotogénico y realmente su estampa, su historia, su figura, su físico (...) lo ayudaban a salir bien en todas las fotografías” relató Chile a EFE, quien por unos 25 años acompañó, desde el audiovisual y la fotografía, a quien fuera una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

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A su vez, señaló varias de las imágenes que contaban en su arsenal como las predilectas sobre el líder de la revolución cubana, una de ellas expuestas este jueves en La Plaza de La Revolución de La Habana, aunque remató que su preferida sería “la que ya no puedo hacer. La que le haría ahora si él volviera”.

Por su parte Abreu, calificó a la fotografía de Fidel como "muy peculiar”.

“Fidel tenía posiciones y gestos que no los tenía nadie para más. La forma de meditar, la forma de pensar, la forma de reflexionar y de decir las cosas; era algo extraordinario”, concluyó.

Cuba conmemoró también en esta jornada el centenario del natalicio del Fidel Castro (1926-2016), con un espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de la ciudad capital al que asistieron su hermano y expresidente, Raúl Castro (2008-2018), y sus familiares.

Esta semana ha estado marcada en la isla por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro y presidentes de países como Rusia, China y Brasil enviaron misivas al Gobierno cubano con motivo de la fecha.