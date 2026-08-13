Aplican primera ejecución de las tres previstas hoy en EEUU, lo que no sucedía desde 2010

Oklahoma llevó a cabo la ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez, condenado en 2003 por asesinar a su pareja y declarado muerto a las 10.13 hora local (15.13 GMT) tras recibir la inyección letal, según informaron medios locales.

Por su parte, Tennessee programó para la misma hora la ejecución de Anthony Hines, sentenciado a la pena capital por asesinar a la empleada de un motel en 1985, mientras que la de Jeremy Williams, condenado a muerte por violar y asesinar a una niña de cinco años en 2021, está prevista en Alabama para las 18.00 hora local (23.00 GMT).

En el caso de Hines, sus abogados han pedido en las últimas semanas clemencia para el condenado a muerte después de que en mayo el estado de Tennessee tuviera que suspender la ejecución de Tony Carruthers cuando el equipo médico no logró, tras mas de una hora intentándolo, acceso intravenoso para administrarle los fármacos letales.

Sin embargo, el gobernador del estado, Bill Lee, decidió el martes mantener intacta la sentencia de Hines y declaró su intención de no intervenir para suspenderla.

El escenario -poco común- de las tres ejecuciones programadas en el mismo día en Estados Unidos se produce en un momento en el que los expertos no consideran que vayan a superarse en todo el país (donde este año han sido ejecutadas de momento 20 personas) las 47 penas de muerte llevadas a cabo en 2025.

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Pese a que la Administración del presidente Donald Trump ha tratado de dar impulso a la pena capital, y a que el estado de Florida es responsable de casi la mitad de las ejecuciones del país, el apoyo de la sociedad estadounidense para con el máximo castigo se encuentra en mínimos históricos no vistos desde los sesenta y los setenta.

Según una encuesta de Gallup de octubre de 2025, un 52 % de los sondeados se mostraron a favor de las ejecuciones y un 44 % en contra.

Actualmente, la pena capital sigue siendo legal en 27 estados (aunque cuatro, California, Pensilvania, Ohio y Oregón mantienen moratorias), mientras que los otros 23 y el Distrito de Columbia la han abolido.

EE.UU. es, junto a Japón, la única de las grandes economías industrializadas que mantiene la pena de muerte.