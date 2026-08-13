Argentina flexibiliza condiciones para los préstamos bancarios en dólares a empresas

"Es una medida que va a ser excelentemente bien recibida por todas las industrias y también por el sistema financiero. Creemos que es una medida que beneficia a todos", afirmó en rueda de prensa el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

Como parte de las restricciones cambiarias que aún persisten en Argentina, los bancos solo pueden conceder préstamos en dólares a empresas y otras personas jurídicas solo a aquellas compañías que generan divisas mediante exportaciones.

A partir de ahora, las entidades financieras podrán conceder créditos en dólares a todo tipo de compañías.

Esta flexibilización era reclamada por el sector empresarial, que ha manifestado dificultades para acceder a financiación.

"Esta medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente en la industria de la construcción, que es un sector que también vende en dólares y genera mucho empleo, o en la industria automotriz. Muchas industrias venían pidiéndonos esto", señaló el ministro.

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Caputo señaló que los préstamos de los bancos en pesos argentinos se conceden a tasas de interés todavía "altas", lo que dificulta la rentabilidad de los negocios.

Según explicó el ministro, los bancos solo podrán prestar hasta un 15 % de sus depósitos en dólares.

Además, se mantendrá la exigencia para las empresas que tomen un préstamo en dólares de liquidar esas divisas en el mercado cambiario.

"Si una empresa toma un crédito en dólares, tiene que convertir esos dólares a pesos. Tiene que liquidar esas divisas en el mercado único y libre de cambios, lo que, a su vez, va a generar mayor oferta de dólares en el mercado cambiario, que puede ir desde los 3.000 hasta los 10.000 millones de dólares adicionales", explicó.

El ministro precisó que actualmente los depósitos en dólares en el sistema financiero argentino rondan los 40.300 millones de dólares, mientras que los préstamos en moneda estadounidense se ubican en 24.700 millones de dólares.

Según informó el Banco Central argentino en un comunicado, las entidades deberán evaluar la "capacidad de repago de los tomadores" de los préstamos "bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud".

La autoridad monetaria estableció otras condiciones de "prudencia" para la concesión de los créditos, medidas que "buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen".