Ayuda humanitaria, incluida la del futbolista Jhon Arias, llega a víctimas del terremoto

Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, explicó a EFE que la respuesta ciudadana ha permitido mantener activos los centros de acopio habilitados en distintas ciudades del país y aseguró que las donaciones continúan llegando desde diferentes regiones de Colombia y del exterior.

"Los colombianos se han movilizado de una manera increíble. Todos los centros de acopio que tenemos en Bogotá, Medellín y Cali no paran de recibir ayudas, pero este no es el momento de detenernos", afirmó.

En total son cerca de 18 toneladas de alimentos, colchonetas, kits de higiene y otros insumos los que han llegado hasta la capital chocoana como parte de la campaña encabezada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, que tiene a Medellín, capital del departamento de Antioquia, como el principal centro logístico para canalizar las donaciones destinadas a esta región del país.

La esposa del vicepresidente señaló que una de las principales necesidades es la habilitación de cinco nuevos albergues, uno en Quibdó y cuatro más en otros municipios del departamento, uno de los más pobres de Colombia, para lo cual se requieren más kits de higiene, utensilios de cocina, colchonetas, sábanas y toldillos.

Al aeropuerto de Quibdó también llegó la ayuda gestionada por el futbolista del Palmeiras y de la selección colombiana Jhon Arias, nacido en esta ciudad, quien ha enviado tres aviones cargados con insumos para atender a los damnificados.

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El primero de los vuelos transportó personal médico y suministros sanitarios, mientras que los dos siguientes llevaron alimentos, kits de aseo y otros artículos de primera necesidad.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron a EFE que Arias ha enviado cerca de 2,5 toneladas de ayuda humanitaria, recolectadas mediante una campaña impulsada junto con su esposa, Alejandra Ayala, también oriunda de Quibdó.

Además, en las próximas horas está prevista la llegada de un cuarto avión y de un camión cargado con nuevas donaciones, cuyo transporte también será financiado por el futbolista.

El lunes, pocas horas después del terremoto, Arias anunció el envío de ayuda a su ciudad natal y aseguró que pondría sus propios recursos al servicio de los damnificados.

"Estamos disponibles para brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance", afirmó entonces el jugador.