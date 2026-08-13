Bolivia presenta plan para fortalecer control en "áreas críticas" fronterizas ante crimen

El llamado 'Plan Fronteras Seguras' fue lanzado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un evento en Guayaramerín, una localidad fronteriza con Brasil que se sitúa en la región amazónica de Beni, al que asistieron algunos ministros, autoridades de ese departamento y del vecino Pando, y representantes brasileños, entre otros.

El mandatario sostuvo en sus redes sociales que mediante ese plan, se desplegarán "de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana" en Guayaramerín, en la ciudad de Cobija, la capital de Pando, y en las localidades de San Ignacio y San Matías, en Santa Cruz, "para desarticular al crimen organizado transnacional".

"No hay paz social duradera sin desarrollo productivo: una frontera segura es una frontera que produce, exporta y progresa. Un país seguro es un país que atrae inversión, donde el mundo confía en invertir y donde los bolivianos tienen la certeza de invertir en su propio territorio. Bolivia recupera su soberanía territorial", agregó.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que el plan apunta a "fortalecer áreas críticas" donde "el grado de inseguridad es muy grande" en zonas fronterizas, no solamente con Brasil.

Oviedo sostuvo que con esta estrategia, "se trata de devolver la soberanía y el control" del territorio boliviano al Estado y que "no es un acto circunstancial", sino que "es un plan que va a ser implementado en un corto, mediano y largo plazo".

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"Los bolivianos somos ciudadanos de paz (...) No nos hacemos problema cuando vienen ciudadanos de países hermanos, pero cuando estos ciudadanos pertenecen a carteles criminales y vienen a sembrar miedo y terror, es que nosotros ahí estamos tomando estas medidas drásticas, serias y consistentes para combatir el narcoterrorismo", afirmó.

El ministro anunció que se crearán "dos unidades de élite" de la Policía, una en Santa Cruz y otra en Beni, que recibirán "enseñanza altamente especializada de instructores extranjeros".

Oviedo reiteró que en el país hubo una "penetración del delito" y de "cárteles que son poderosos", pero aseguró que esto no empezó "hace 6 meses, o un año", sino que "son años que han venido instalándose" sin que los gobiernos anteriores hagan algo al respecto.

Aseguró que el Gobierno de Paz decidió "enfrentar" esta situación y valoró el respaldo de la cooperación internacional para estos planes de seguridad.

El plan se presentó tras una serie de hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz en las últimas semanas, incluidos los asesinatos a tiros de cuatro civiles y un agente de inteligencia en San Matías.

El Ejecutivo vinculó estos sucesos con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en territorio fronterizo, y también con gente cercana al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo en Bolivia y enviado a Estados Unidos.