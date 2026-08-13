Bruselas dice que la cooperación con Meta y TikTok sobre Ceuta "está dando sus frutos"

"La cooperación con Meta y TikTok, en particular, está dando sus frutos. Contamos con verificadores de datos que analizan los contenidos. Están aplicando políticas contra el contrabando, la violencia, la incitación y los contenidos que incitan al odio. De hecho, hay verificadores de datos que trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana", dijo al respecto el portavoz comunitario Balazs Ujvari.

El Ejecutivo comunitario manifestó que las plataformas "se están esforzando por informar correctamente a los usuarios cuando buscan determinados temas, con el fin de promover la información veraz y evitar la difusión de desinformación".

La Comisión mantendrá esta tarde otra reunión para abordar "la situación actual con las últimas novedades y los hechos más recientes", un encuentro que sigue a varios que se han celebrado desde este lunes con el fin de hacer un seguimiento de lo que se publica en las redes sociales sobre otra posible entrada masiva de migrantes el próximo 15 de agosto en la ciudad del norte de África.

TikTok ha movilizado un equipo especial de seguridad como parte de su "protocolo global consolidado para responder a acontecimientos emergentes", que hace seguimiento de tendencias regionales y amenazas emergentes "en tiempo real, incluyendo posibles comportamientos engañosos", declaró a EFE un portavoz de la plataforma.

La red social señaló que, hasta el momento, no ha confirmado actividad que constituya una "operación encubierta de influencia" en torno a Ceuta.

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Bruselas celebró una primera reunión con plataformas y verificadores el viernes pasado, y prevé otra hoy del Grupo de Trabajo sobre Integridad Informativa, uno de los grupos del consejo de coordinadores de servicios digitales, centrada en la situación en la ciudad autónoma española, escenario hace dos semanas de una entrada masiva irregular de decenas de miles de personas.