Bruselas subraya "la necesidad" de que España y Marruecos colaboren con los retornos

"En lo que respecta a las repatriaciones, creo que es muy importante mencionar la necesidad de seguir colaborando con las autoridades españolas y marroquíes. Sabemos que, de hecho, la gran mayoría de las personas han regresado a Marruecos, pero es fundamental que este trabajo continúe", dijo el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, en rueda de prensa.

Este miércoles, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista telefónica con EFE, criticó a España por "aceptar" a los migrantes mientras Rabat trata de impedir su salida de Marruecos, y advirtió de que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con Madrid por la falta de reciprocidad de las autoridades españolas.

Sobre este asunto, Mercier sostuvo que no le corresponde a la Comisión "hacer comentarios al respecto" ya que "se trata de una cuestión bilateral entre ambos países", aunque quiso destacar "la importante labor que se ha llevado a cabo desde el inicio de los acontecimientos, realmente, para mantener la situación bajo control y permitir el retorno seguro de quienes cruzaron la frontera".

"Es muy importante mencionarlo. En lo que respecta a los retornos, existen normas aplicables y se están aplicando en este caso", añadió.

Con respecto a la presencia en Ceuta de un equipo de la Dirección General de Migraciones e Interior de la Comisión, el portavoz comunitario reiteró que se encuentran sobre el terreno para conocer "de primera mano las necesidades" y "cómo la UE puede seguir apoyando a las autoridades españolas".

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"Es importante mencionar que seguimos prestando apoyo junto con las agencias de la UE, es decir, Frontex y la Agencia de Asilo de la UE, que están dispuestas a intensificar sus esfuerzos sobre el terreno", explicó Mercier.