Canadá y EE.UU. negocian para evitar la entrada en vigor de nuevos aranceles

La reunión, a la que también asistirá la jefa negociadora canadiense, Janice Charette, fue confirmada este jueves por el Gobierno canadiense.

En julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que a partir del 19 de agosto Washington impondrá aranceles del 50 % a algunos productos canadienses en respuesta a lo que calificó como "continua discriminación" y "trato desigual" al comercio estadounidense por parte de Ottawa.

Esos gravámenes se suman a los aranceles que EE.UU. mantiene sobre varios sectores canadienses, como el acero, el aluminio, la madera aserrada y automovilístico.

LeBlanc ya se reunió esta semana con Greer en Washington para intentar llegar a un acuerdo.

Según señalaron medios canadienses, el Gobierno estadounidense ofreció el martes a Ottawa rebajar algunos aranceles sectoriales.

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El Gobierno canadiense rechazó la propuesta estadounidense e indicó a Washington que la entrada en vigor de los nuevos aranceles el 19 de agosto obligaría a Ottawa a tomar medidas contra EE.UU.