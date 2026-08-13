Cierran colegios electorales en Zambia tras una jornada pacífica y de alta participación

Pese a que el horario oficial estipulaba el cierre de las urnas a las 18.00 hora local (16.00 GMT), la jornada electoral se caracterizó por una alta participación ciudadana que colapsó varios puntos clave del país con filas kilométricas y demoras.

Por ley, todas las mesas debieron garantizar el voto a los ciudadanos que seguían en la fila, extendiendo el proceso al menos media hora más.

El principal líder de la oposición en Zambia, Brian Mundubile, denunció que múltiples centros de votación de la Provincia del Norte abrieron con retraso por problemas logísticos. Mundubile disputa la Jefatura de Estado al presidente, Hakainde Hichilema, quien busca la reelección para un nuevo mandato de cinco años.

Tras votar, el actual mandatario, de 64 años y quien se presenta por el gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), pidió a los zambianos que mantuvieran una "elección pacífica y ordenada", pero que salieran a votar porque "su voz importa".

El candidato ganador debe obtener más del 50 % de los votos si quiere evitar una segunda vuelta entre los dos más votados.

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La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) y observadores internacionales calificaron el desarrollo general de la jornada como calmado y sin incidentes, mientras que los funcionarios de las mesas electorales iniciaron el conteo manual de las papeletas inmediatamente después de sellar las urnas.

Los resultados provisionales de los 226 escaños parlamentarios y del próximo presidente comenzarán a publicarse de manera formal el próximo lunes, 17 de agosto.

Entre las misiones internacionales que observaron las octavas elecciones generales desde el retorno del multipartidismo en 1991 a Zambia se encontraron la Unión Europea (UE), que durante el día desplegó a unos 100 observadores; una delegación del Parlamento Europeo y diplomáticos de los Estados miembros de la UE y Noruega.

La Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) también fiscalizaron el proceso, con casi 200 observadores en los colegios electorales del país.

A pesar de su estabilidad, Zambia se encuentra en el punto de mira de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por su gran riqueza minera y sus reservas de cobre.