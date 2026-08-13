Mundo
13 de agosto de 2026 a la - 13:30

Cortada la autopista entre el aeropuerto de Fiumicino y Roma por un incendio

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Roma, 13 ago (EFE).- Un incendio en la localidad de Piana del Sole, a 25 kilómetros de Roma, ha obligado a cortar la autopista que une el aeropuerto de Fiumicino con la capital italiana, según informó este jueves la policía local.

Por EFE

El fuego se detectó poco antes de las 16:00 hora local (14:00 GMT) cuando la policía intervino ante la presencia de maleza y madera en las cercas de la rotonda de Vía Cristóforo Sabbadino en dirección al aeropuerto Fiumicino.

A la zona han acudido equipos de los bomberos, Protección Civil y la policía local que ha activado las medidas de seguridad necesarias y la gestión del tráfico, ya que la magnitud del incendio ha obligado a interrumpir el tráfico de la autopista Roma-Fiumicino, provocando importantes retenciones.

Las llamas afectan también a la zona de la Feria de la Nueva Roma, uno de los principales centros de exposiciones y convenciones de la capital italiana.