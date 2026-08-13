CorteIDH condena a Nicaragua por tratos crueles e inhumanos a un estadounidense en 2010

En la sentencia del caso notificada este jueves a las partes, la CorteIDH declaró "la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del señor Jason Zachary Puracal, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos durante su privación de libertad. Asimismo, debido a las condiciones de su encarcelamiento, declaró que el Estado le violó los derechos a la salud, al agua y al saneamiento".

Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2010, cuando agentes de la Policía nicaragüense con los rostros cubiertos allanaron por la noche la oficina y la vivienda de Puracal en presencia de su hijo de tres años de edad, incautaron bienes que no fueron devueltos y el allanamiento carecía de orden judicial válida.

Puracal, un antiguo voluntario del Cuerpo de Paz y que se dedicaba a negocios de bienes raíces en la turística San Juan del Sur, Nicaragua, fue detenido y trasladado sucesivamente a varias cáceles, entre ellas una conocida como El Chipote y otra llamada La Modelo, sin registros claros de su paradero durante varios días, explicó la CorteIDH.

"El estadounidense estuvo más de 21 meses privado de libertad en condiciones de hacinamiento, con un acceso limitado al agua potable y sin una atención médica adecuada; el juicio seguido en su contra estuvo marcado por múltiples retrasos y por violaciones a las garantías del debido proceso", señala la sentencia.

Puracal fue condenado, pero en septiembre de 2012 el Tribunal de Apelaciones anuló el proceso y ordenó su libertad. Luego de su liberación, Puracal fue deportado a Estados Unidos.

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En su fallo de este jueves, la Corte Interamericana consideró que la detención de Puracal "fue ilegal y arbitraria, y desconoció el derecho a la asistencia consular" y además calificó las condiciones carcelarias a las que fue expuesto como "tratos crueles, inhumanos y degradantes", en particular, la falta de atención médica, de acceso a agua potable y a condiciones de saneamiento.

La CorteIDH declaró también la violación a las garantías judiciales, a la presunción de inocencia, a la honra y dignidad, al derecho a la asistencia consular y a la protección judicial por la forma en que se produjeron la detención y el posterior proceso penal.

Asimismo, subrayó las afectaciones a la vida privada de Puracal por la realización de un allanamiento nocturno ilegal en presencia de su hijo, y determinó que los hechos impactaron también los derechos de su esposa, su hijo, sus hermanas y su madre.

La CorteIDH ordenó al Estado nicaragüense diversas medidas de reparación incluyendo adecuar su ordenamiento jurídico en materia de prisión preventiva oficiosa para que sea compatible con la Convención Americana y tomar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles La Modelo y El Chipote se conformen a las normas internacionales de derechos humanos.