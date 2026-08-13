Costa Rica envía 102 bomberos a Canadá para ayudar a combatir los incendios forestales

Los bomberos fueron seleccionados de entre 300 personas que se inscribieron en el proceso y tuvieron que realizar pruebas físicas, médicas y de comprobación de requisitos de capacitaciones y años de experiencia en combate de incendios forestales, detalló el MINAE.

El ministerio explicó que el despliegue de ayuda tendrá una duración de 33 días y se espera que estén de regreso en el país el próximo 13 de septiembre.

Esta es la sexta misión que envía Costa Rica a Canadá para combatir incendios forestales desde el año 2023, en las cuales han participado un total de 542 bomberos.

Para las autoridades, la experiencia adquirida por cada persona participante en esta misión también será clave para fortalecer las brigadas y mejorará la respuesta a este tipo de emergencias en el territorio costarricense.

Según información citada por el ministerio, Canadá ha registrado más de 4,1 millones de hectáreas afectadas por los incendios forestales y contabiliza más de 600 incendios activos, de los cuales más de 100 están fuera de control.

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Además, los incendios afectan a una o más jurisdicciones, condiciones que generan la necesidad de ayuda internacional.

El pasado lunes, las autoridades canadienses informaron que el incendio forestal que se propaga rápidamente por el interior de la provincia de Columbia Británica, en el oeste del país, ha causado al menos una muerte y obligado a evacuar a más de 20.000 personas.