Cuba rechaza "en los términos más enérgicos" expulsión de sus diplomáticos de Dominicana

"Rechazamos en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a 10 funcionarios diplomáticos y sus familiares de embajada cubana", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que "no existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas".

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno dominicano a las presiones del gobierno de EEUU, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", añadió el canciller.

La Cancillería dominicana informó este jueves en un comunicado que esta medida "se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte".

Asimismo, expuso que el Gobierno dominicano "se acoge a la normativa vigente" y "seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema", añadió la nota.

El pasado 4 de marzo, el Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de la Embajada de Cuba en Quito, al tiempo que dispuso la retirada de su embajador y el cierre de su representación en La Habana.

Unos días después, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ordenó la salida de los diplomáticos cubanos y declaró que su Gobierno y "el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas".