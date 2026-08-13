DARA, ganadora de Eurovisión, promete magia y mucha energía para el certamen de 2027

"Me alegra mucho que Eurovisión vuelva, por fin, primero a los Balcanes; y segundo al mar, porque hacía mucho que no venía. Y, desde luego, no se ha visto el poder del Mar Negro. Demostrad lo que significa ser una auténtica marinera y una auténtica sirena", afirmó la cantante nacida en Varna, una ciudad costera al norte de Burgas.

En un vídeo difundido por la televisión pública búlgara BNT, la intérprete de 27 años felicitó a esta ciudad por haber sido elegida por esa emisora y por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para acoger el certamen el año que viene.

"Dejad volar vuestra energía. No os la guardéis, porque Eurovisión es magia. Vosotros también la tenéis. ¡Enhorabuena, Burgas!", dijo DARA, que triunfó con su canción 'Bangaranga' en la 70ª edición de Eurovisión celebrada el pasado mayo en Viena.

Burgas ha sido una de los cuatro ciudades búlgaras, incluida la capital -Sofía- que aspiraban a ser sede del festival y ha sido seleccionada "tras un proceso competitivo", precisaron la UER y la BNT en un comunicado conjunto.

La gran final de la 71.ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará el sábado 15 de mayo de 2027 en el Arena Burgas, después de las dos semifinales que tendrán lugar el martes 11 y el jueves 13 de mayo, señala la nota.

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Los fanáticos del certamen también podrán adquirir entradas para seis conciertos previos, que se celebrarán entre el 10 y el 15 de mayo.

Conocida por sus playas, parques y vida cultural, Burgas -con 190.000 habitantes la cuarta ciudad más poblada de Bulgaria- fue seleccionada "por su sólida propuesta general (...) y una visión clara para transformar toda la ciudad en parte de la experiencia de Eurovisión", señalaron los organizadores.

En declaraciones a la agencia estatal BTA, el alcalde de Burgas, Dimitar Nikolov, afirmó que el recinto sede, la sala deportiva Arena Burgas, está a punto de someterse a una renovación completa y también se realizarán cambios en la infraestructura de la ciudad.

Nikolov también dijo que habrá también eventos en un recinto llamado Jardín del Mar que servirán para presentar la costa búlgara del mar Negro y los alrededores de la ciudad "de la manera más atractiva y maravillosa posible".