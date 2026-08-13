Delcy Rodríguez recuerda compromiso de Fidel Castro con la dignidad y la justicia social

"El presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Además, dijo que Castro fue un "líder íntegro" que marcó una referencia para los "pueblos libres del mundo".

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSU) consideró que el legado del líder de la Revolución cubana "sigue vivo".

Cuba y Venezuela comenzaron a ser estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder en el 1999 del fallecido presidente Hugo Chávez. Tras su muerte, en 2013, asumió la Presidencia Nicolás Maduro, quien también profundizó relaciones con La Habana.

La captura de Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos constituyó un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que pasaron de ser estrechos aliados políticos y económicos durante décadas a mantener contactos cada vez más distanciados.

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Venezuela era el principal proveedor de petróleo a la isla, pero el bloqueo petrolero estadounidense impuesto desde enero cortó esos suministros. Además, el Gobierno venezolano disminuyó la presencia en el país del personal cubano que se desempeñaba en las misiones estatales en sectores como la salud, principalmente.