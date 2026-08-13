Demócrata Xavier Becerra se afianza como favorito para gobernar California, según sondeo

Becerra, exsecretario de Salud del gobierno del expresidente Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas cuando disputó con 61 aspirantes en junio a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.

De ganar, el demócrata se convertiría en el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los latinos representan cerca del 40 % de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.

Ambos candidatos se enfrentarán en elecciones generales el 3 de noviembre y el ganador reemplazará al actual gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede presentarse a la reelección debido a que ya ha cumplido, tras ser reelegido en 2022, los dos mandatos que marca la ley.

La encuesta, realizada del 3 al 9 de agosto con una muestra de 2.310 votantes probables de un grupo mayor de 4.207 votantes registrados, también arrojó que el 88 % de los posibles votantes demócratas prefiere a Becerra, mientras que el 91 % de los republicanos planea respaldar a Hilton.

Los demócratas son el grupo más numeroso entre los votantes registrados en California: según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), representan el 45,3 %, frente al 25,2 % de republicanos, una proporción de casi 2 a 1.

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Becerra, de ascendencia mexicana, tiene el mayor apoyo entre mujeres, votantes más jóvenes y californianos negros, según la encuesta. De hecho, la mayoría de los votantes lo prefieren sobre Hilton independientemente de su edad, género o raza.

No obstante, solamente el 1 % de los encuestados aseguraron que votarían por Becerra porque es un candidato latino e hijo de inmigrantes.

Becerra también goza de una opinión pública más positiva en general, con un 49 % que tiene una opinión favorable de él, frente a un 43 % con una opinión desfavorable.

Hilton, en cambio, tiene una imagen pública más deteriorada: solo un 39 % de los votantes probables lo percibe positivamente, frente a un 50 % que lo percibe negativamente.

Los republicanos llevan sin gobernar en el "estado dorado" desde hace dos décadas, cuando el republicano Arnold Schwarzenegger logró la reelección para un segundo mandato.