Deportados a Uruguay deberán llegar "con todas las garantías", según institución de DD.HH.

"Uruguay ha sostenido una larga tradición dando acogida y protección a inmigrantes que así lo solicitan respetando su dignidad y derechos", indica el comunicado del Consejo Directivo, en el que se afirma que el país "tiene la oportunidad y la responsabilidad de abordar esta situación manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona".

El Gobierno de Uruguay se encuentra dialogando con el de Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a personas de distintas nacionalidades que sean deportadas de ese país por razones migratorias.

"El Estado uruguayo, fiel a su tradición, debe comprometerse con vías que aseguren condiciones y den garantías de protección de los derechos", continúa el texto.

Como condiciones, la INDDHH señala que se deben realizar entrevistas individuales con quienes soliciten refugio, que estas deben ser hechas por técnicos que evalúen las necesidades de protección de la persona, que deben ser confidenciales, y que en el proceso se deben aplicar los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados.

Añaden a esto que el traslado debe ser realizado "con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzoso" y que al arribo al país las personas deben tener "inmediato acceso a documentación que les permita regularizar su situación en Uruguay y garantizar su libertad de movimiento fuera del país".

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La institución entiende que en ningún caso los deportados pueden formar parte del programa estadounidense de menores no acompañados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró que el país no recibió ninguna propuesta definitiva por parte del Gobierno estadounidense y que este "está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, el Caribe, África y Europa".