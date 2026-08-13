Dieciocho detenidos en Costa de Marfil por violencia comunitaria que causó siete muertos

Enfrentan cargos de "homicidio, alteración del orden público, posesión ilegal de armas de fuego de categoría 5 y 6, conspiración criminal, robo nocturno y en grupo, daños intencionados a bienes muebles ajenos, destrucción intencionada total o parcial de edificios mediante incendio y agresión y legiones", según un comunicado que recogen este jueves medios locales de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Abobo, cerca de Abiyán, capital comercial.

Tras la comparecencia de los acusados el miércoles ante el tribunal, el Ministerio Público detalló que los enfrentamientos estallaron el pasado día 4 en la localidad de Kossandji (sureste), a una sesentena de kilómetros de Abiyán, en la subprefectura de Danguira.

Además de los siete muertos, una persona permanece desaparecida después de los choques, que surgieron por el enfrentamiento entre diferentes comunidades por el uso de un terreno y causaron también considerables daños materiales.

Este tipo de conflictos relacionados con la tierra son habituales en Costa de Marfil y en ocasiones provocan víctimas mortales.