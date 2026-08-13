Dos heridos en ataque con 43 explosivos lanzados con drones contra base militar colombiana

"En esta acción terrorista fueron empleados aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas, los cuales ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de esta unidad militar y dejaron a dos militares afectados por la onda expansiva", indicó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano en un comunicado.

Según la información, el ataque comenzó a las 2:30 de la madrugada y afectó las instalaciones de la base militar de Convención, municipio de la zona del Catatumbo, una de las más convulsas del país por la presencia de varios grupos guerrilleros y bandas criminales.

Los militares afectados fueron evacuados con el apoyo de la Fuerza Aérea "para trasladarlos a un centro médico asistencial", indicó la Fuerza de Tarea Vulcano.

En el Catatumbo operan principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, que se disputan la zona por sus cultivos de coca y rutas para el narcotráfico.

"El Ejército Nacional rechaza categóricamente el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos por parte de los grupos armados organizados", agregó el Ejército.

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El uso de drones cargados con explosivos se ha vuelto una práctica usual en el conflicto armado colombiano que se ha cobrado ya varias víctimas entre militares, policías y población civil.