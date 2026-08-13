Ecuador presenta una política para reducir la mortalidad materna y neonatal hasta 2035

La Política Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal 2026-2035 fue elaborada por el Gobierno del país andino con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), organismos que también acompañarán su implementación.

El plan busca garantizar una atención integral, continua, oportuna, segura e intercultural para las mujeres y los recién nacidos, además de reducir las brechas de acceso a los servicios sanitarios.

Entre sus principales ejes está el fortalecimiento del primer nivel de atención, con un mayor acceso a controles prenatales, atención calificada del parto, cuidados esenciales para los recién nacidos y seguimiento durante el puerperio y el periodo neonatal.

La política también contempla la identificación y atención oportuna de factores de riesgo y emergencias obstétricas y neonatales, así como medidas para mejorar la calidad de los servicios y reforzar las capacidades del personal sanitario.

La OPS destacó que la puesta en marcha de la política coincide con la reciente inclusión de Ecuador entre los países priorizados por la estrategia regional para acelerar la reducción de la mortalidad materna en las Américas.

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Por su parte, el representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli, subrayó la importancia de la atención durante el embarazo y los primeros años de vida, mientras que el representante de Unfpa, Mario Iraheta, incidió en la necesidad de garantizar a mujeres y adolescentes el acceso a información, servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos modernos.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, anunció que en un plazo de 90 días estará listo el plan de implementación, que incluirá metas, responsabilidades e indicadores para evaluar el cumplimiento de la política.