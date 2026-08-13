EE.UU. niega malas condiciones a bordo de portaviones Lincoln, desplegado en Oriente Medio

Senadores demócratas pidieron este miércoles explicaciones sobre los reportes que apuntan a que marineros se han intentado arrojar por la borda, a escasez de suministros, contaminación del agua y deterioro en la salud mental de la tripulación.

El senador Richard Blumenthal (Connecticut) envió una misiva a Hegseth y al secretario interino de la Marina, a Hung Cao, en la que expresa su "profunda preocupación" por las noticias que alertan de "la seguridad en cubierta e interrupciones en el sistema de correo, que han provocado que muchos paquetes de artículos esenciales dirigidos al barco se perdieran durante el transporte durante meses".

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena CBS que se investigan las circunstancias de la caída por la borda de un marinero el mes pasado que finalmente pudo ser rescatado.

"Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que podamos ofrecerles en todo momento", explicó Hegseth desde Panamá a un grupo de periodistas y justificó que "algunos despliegues son más largos que otros".

"Siento un respeto y una gratitud inmensos hacia esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en condiciones tan duras y con menos escalas en puerto, es increíble", añadió.

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El portaviones Abraham Lincoln partió de San Diego en noviembre para una operación rutinaria y fue desviado a la región de Oriente Medio, donde ha permanecido más de 200 días consecutivos sin escalas, en uno de los despliegues más prolongados de la historia reciente del país con un total de más de 250 días en alta mar, según Blumenthal.

El Lincoln, que transporta destructores de misiles guiados y aviones de combate, navega en el mar Arábigo en apoyo a las operaciones estadounidenses en la región donde Estados Unidos comenzó en febrero una guerra contra Irán.