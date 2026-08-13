Ejército israelí evacúa 7 viviendas palestinas en operación contra colonos en Cisjordania

Abdul Azim Al Wadi, jefe del consejo de Qusra, indicó a EFE que entre los hogares palestinos desalojados están las tres casas -conformadas por 16 vecinos- que cercaron los radicales judíos, y en cuyo patio trataron de establecer un puesto de avanzada (inicio de asentamiento colono) ante la pasividad, e incluso connivencia, de las tropas israelíes hasta ayer miércoles.

"Este es un asunto muy grave. El ejército debería estar expulsando a los colonos, no a los palestinos. Han desalojado a los residentes y los soldados se encuentran dentro de las casas. Nos han dicho que permanecerán allí hasta el domingo por la mañana. Esto supondrá un grave problema para los residentes de Qusra", dijo Azim Al Wadi.

"Es la primera vez en la historia" del pueblo que sucede algo así, añadió en declaraciones desde Ras el Ein, montaña adyacente a Qusra, debido al cierre de la aldea por parte del Ejército.

Según el jefe del consejo de Qusra, las familias afectadas han sido movilizadas momentáneamente a otros domicilios de la localidad, mientras comparte con EFE vídeos tomados por vecinos este mediodía en los que los colonos supuestamente deambulan por el pueblo ante la pasividad de los soldados.

EFE preguntó al Ejército israelí por el desalojo de las viviendas palestinas en Qusra, pero se limitaron a responder con un comunicado en el que aseguran que su misión ahora es "proteger y mantener la seguridad" de los residentes palestinos y les piden no salir a la calle y "permanecer en los hogares".

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Horas antes, el Ejército israelí había reportado que se habían destruido "dos puestos de avanzada ilegales en el Área B", concretamente éste de Qusra y otro en la aldea aledaña de Yalud, ambos en la gobernación de Nablus.

El asedio sobre Qusra se mantiene desde el pasado domingo, periodo en el que agentes israelíes también han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, al tiempo que decenas de colonos -muchos enmascarados- llegaron a irrumpir en la zona para evitar ser expulsados.

Todas las colonias que el gobierno israelí apoya, financia y expande en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional.

Asimismo, durante las primeras horas en las que el grupo colono se internó en Qusra el domingo, los soldados israelíes no solo no intervinieron, sino que rezaron con los radicales judíos, se sentaron con ellos bajo la carpa y se hicieron 'selfis', según vídeos y material de cámaras de vigilancia que captaron lo sucedido.

El Ejército anunció ayer miércoles que se tomarán "medidas disciplinarias contra el personal de seguridad involucrado, cuya presencia en el lugar fue documentada hace varios días", pero no especificó cuáles serán las acciones punitivas. Hoy han comunicado que han detenido a un individuo implicado.

En realidad, rara vez un soldado israelí es castigado por atacar, vejar o incluso matar a un palestino. El último ataque mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania ocupada que derivó en una acusación formal ocurrió en 2019, según datos del grupo israelíes de derechos legales Yesh Din, lo que hace que organizaciones de derechos humanos hablen de "impunidad sistémica".

"Los habitantes de Qusra no buscan problemas con los colonos. Son ellos quienes siempre vienen a nuestras casas y nos golpean (...) Vives en un asentamiento, quédate en tu asentamiento. ¿Por qué vienes a mi casa?", concluyó Azim Al Wadi, haciendo hincapié en que desde 2011 sufren la embestida de colonos con ataques a casas, mezquitas, y tala de olivos que dejan heridos.

Abdi Salam, de 63 años y padre Qusay Abu Ridi, uno de los vecinos en cuyo patio se establecieron los colonos, contó a EFE desde las cercanías de Qusra que su hijo no quería evacuar la casa por orden del Ejército por temor a no poder regresar tras la operación, pero que finalmente no tuvo otra opción.

"Los colonos llegan y propagan el terror, esto ya es insoportable. Tenemos videos que enviamos a la policía días atrás y no hicieron nada", adviertió Salam haciendo hincapié en que "los colonos y el Ejército se complementan".