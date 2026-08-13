El mayor apagón en Cuba afectará a la vez hasta el 69 % de la isla, este jueves

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé -para el horario de mayor demanda de esta jornada- una capacidad de generación de 1.049 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.251 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.281 MW.

En este momento, ocho de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de un 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

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Asimismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable de otro 40 % de la generación.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar apoyado por China.

En las últimas semanas ha escalado la crisis energética en la isla, con apagones que en La Habana superan las veinte horas consecutivas y apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin suministro de electricidad.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético profundamente obsoleto.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.