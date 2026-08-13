El mayor gremio sindical de Perú advierte que no aceptará recortes en derechos laborales

La manifestación fue convocada por la CGTP para rechazar el anuncio que ha hecho el Ejecutivo, que asumió funciones el pasado 28 de julio, de que pedirá al Congreso facultades para legislar directamente sobre diversos temas, entre ellos inseguridad ciudadana y el impacto del fenómeno climático de El Niño, pero también en materia laboral.

Tanto Fujimori como varios de sus ministros han señalado que aún están analizando los detalles del pedido de facultades legislativas, aunque en un primer borrador que publicó la prensa local se hacía referencia a reformas en procesos administrativos, laborales y tributarios.

"Esta es una movilización de alerta para señalarle al Ejecutivo que los trabajadores no estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de reducción de derechos laborales", declaró a EFE durante la marcha de este jueves el presidente de la CGTP, Luis Villanueva Carbajal.

El dirigente sindical enfatizó que, si los anuncios se concretan, los trabajadores van "a salir a las calles a defender los derechos que han sido conquistados".

Agregó que, por ese motivo, los afiliados a la CGTP piden al Congreso "que no otorgue facultades al Poder Ejecutivo respecto a legislar en temas de derechos laborales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su turno, el secretario de defensa del sindicato de construcción civil de los balnearios del sur de Lima, Ronald Zárate Escobar, dijo a EFE que esta marcha se convocó "para prevenir" cualquier posible afectación a "los derechos laborales de los trabajadores de todo el Perú".

"Ha entrado un régimen de derecha que no presiona nada a las industrias, a los empresarios", sostuvo antes de indicar que las nuevas leyes pueden afectar los salarios.

Zárate afirmó que, de concretarse el planteamiento de reformas laborales del Ejecutivo, "este mandato que tiene la señora Keiko no va a ser respetado por los trabajadores".

Los manifestantes se desplazaron por varias de las principales avenidas del centró histórico de Lima portando pancartas y banderas, mientras coreaban lemas en defensa de los derechos laborales.

La protesta recorrió desde la Plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la CGTP, hasta la Plaza San Martín, para luego dirigirse a las cercanías del Palacio Legislativo, donde se instaló un estrado para realizar un mitin al que también acudieron legisladores de agrupaciones políticas de izquierda.