El pelotero cubano José 'Candelita' Iglesias, complacido de su debut en Broadway

"Es una oportunidad única, increíble, poder representar a Buena Vista Social Club con este musical que cada noche trae tanta alegría e historia", dijo el deportista y artista de 36 años este jueves en el teatro Gerald Schoenfeld, donde desde marzo de 2025 se presenta este musical.

Iglesias no es ajeno a los escenarios ya que a la par con el béisbol lleva su carrera como cantante y compositor, y su tema 'OMG (Oh My God)' le llevó en 2024 a ocupar la posición número 1 en la lista Billboard Latin Digital Song Sales.

El equipo de los Mets de Nueva York, con el que entonces jugaba, adoptó la canción como himno oficial de la temporada.

Iglesias, que llegó a EE.UU. a los 17 años tras cruzar la frontera en Canadá para perseguir su sueño de las Grandes Ligas, se declaró "agradecido" por esta oportunidad de participar en un musical exitoso y significativo para los cubanos, ya que gira en torno a la cantante Omara Portuondo, que integró el famoso grupo Buena Vista Social Club.

A partir del 27 de agosto y durante seis semanas, Iglesias, que ha jugado con varios equipos de Grandes Ligas, interpretará al narrador en este musical que en 2025 ganó cinco premios Tony -el Oscar del teatro- y cantará 'El cuarto de Tula', uno de los temas del Buena Vista Social Club, del que también formaron parte Ibrahim Ferrer, Compay Segundo y Eliades Ochoa.

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El narrador sería en la vida real Juan de Marco González, considerado el arquitecto del Buena Vista, que ideó su concepto y localizó a los artistas, muchos de ellos en el olvido, y los juntó.

Iglesias, que debutó en las ligas mayores en 2011, a los 21 años, con las Medias Rojas de Boston -el equipo preferido de su padre, que estaba en Cuba- ya comenzó esta semana los ensayos y dice estar complacido con el trato y apoyo de los actores del reparto.

"Es una energía increíble, el elenco espectacular. Me han tratado como familia, me han dado la bienvenida", comentó el jugador.

Recordó que cuando le invitaron a integrarse al musical, creyó que era una llamada equivocada: "Me sorprendió la gran noticia", enfatizó.

"Me quedé en shock y les dije si sabían que hablaban conmigo", y tras escuchar que era la persona que buscaban, "le dije 'sí' en automático y acá estoy en la primera semana de ensayos", indicó Iglesias, que también jugó con los Tigres de Detroit, cuya camiseta vistió en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas (All Stars) en 2015.

El musical es un desafío en su carrera, a lo que señaló: "Pero me gustan los retos".

"Siendo jugador de Grandes Ligas y latino, es una bendición. Afortunado de ser un ejemplo, de representar a Cuba, a los latinos y a esta gran banda que es Buena Vista Social Club y nada mejor que en Broadway", agregó.

Iglesias se ha preparado leyendo sobre los integrantes de banda y sobre el cuidado de sus cuerdas vocales para estar en condición para las seis semanas que estará en el musical, "y llevar un gran show" al público, detalló.

Para el pelotero, esta experiencia es como "otra Grandes Ligas sin guante y bate. Es un reto lindo, sano, que asumo con mucha responsabilidad y cariño, súper contento de estar de vuelta en Nueva York y lo voy a disfrutar mucho", concluyó.