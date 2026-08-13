El petróleo de Texas abre con una bajada del 2,50 %, hasta 81,19 dólares

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,08 dólares respecto al cierre anterior.

En su informe semanal, la Agencia Internacional de Energía (AIE) reveló ayer un aumento de 17,4 millones de barriles en las reservas de crudo.

"Este incremento se debió al fuerte aumento de las importaciones y al desplome de las exportaciones, lo que elevó considerablemente los niveles de almacenamiento en la región de la Costa del Golfo", explica hoy Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Además, la AIE declaró el miércoles que la demanda mundial de petróleo caería más de lo previsto este año, en medio del creciente impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

La situación de seguridad en Oriente Medio sigue siendo precaria para las navieras, con ataques a buques en el golfo de Omán y el mar Rojo esta semana.