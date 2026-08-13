Emiratos Árabes Unidos dona 10 millones de dólares a Colombia por el terremoto

"Acabo de hablar con su alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto", escribió el mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

De la Espriella aseguró que el gesto es una muestra de amistad entre ambas naciones en medio de la emergencia que ya acumula 265 fallecidos, 3.494 heridos y miles de damnificados que perdieron sus viviendas.

"Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos", afirmó el presidente colombiano, quien ha visitado las zonas más afectadas por el sismo.

España también se ha sumado a la cooperación internacional que recibe Colombia con el envío de un millón de euros en medicamentos, kits con artículos de primera necesidad y personal médico especializado, informó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Asimismo, Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el Banco Mundial destinó 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, que anunció una contribución de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo.