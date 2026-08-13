España celebra las conversaciones entre el Gobierno y la oposición venezolanos

"Saludamos la celebración de conversaciones entre las autoridades venezolanas y representantes de la oposición democrática, dirigidas a generar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones y el logro de la normalidad democrática, así como para atender las necesidades del país tras los devastadores terremotos", manifestó la nota.

"España reitera su disposición de acompañar a Venezuela en este proceso, así como en la reconstrucción del país", añadió.

El Gobierno de Venezuela y la oposición democrática concluyeron este miércoles una primera ronda de diálogo hacia una posible transición política.

En esta línea, acordaron renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en ese primer ciclo de diálogo, impulsado por Estados Unidos.