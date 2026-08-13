España cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva

Además, hay un total de 1.898 menores que fueron ya identificados en unos trámites de filiación que están casi finalizados, según señaló el ministro a los periodistas en Ceuta.

Entre los adultos se completó la tramitación de más de medio millar de expedientes de peticiones de asilo internacional, la mayoría de ellas con una resolución desfavorable a la concesión de protección internacional.

El Gobierno acelerará su identificación y los trámites necesarios para proceder al retorno a Marruecos de los migrantes que entraron de manera irregular una vez determinada su situación administrativa, detalló Marlaska, que explicó que la prioridad inicial fue la filiación de los menores.

El ministro español aseguró que las personas que se encuentren en situación irregular serán devueltas "a la mayor brevedad" y advirtió de que quienes hayan entrado ilegalmente no podrán permanecer en Ceuta.

Tampoco serán trasladados a la península ibérica ni entrarán, por tanto, en el espacio Schengen, salvo los casos excepcionales de máxima vulnerabilidad contemplados por la legislación nacional e internacional.

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El titular de Interior anunció, asimismo, un nuevo refuerzo policial en Ceuta que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado español vienen realizando en la ciudad autónoma norteafricana desde finales del pasado julio.