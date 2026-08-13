España moviliza un millón de euros en ayudas para afectados por el terremoto en Colombia

El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó a EFE que la ayuda, puesta "de manera inmediata" a disposición de las autoridades colombianas, se está organizando este jueves en un almacén de Bogotá para su envío a las zonas afectadas.
"En este momento estamos trabajando para que esta ayuda sea enviada hoy mismo y llegue a sus destinatarios mañana", afirmó Jiménez, quien destacó que la operación es "símbolo de la relación tan estrecha que existe entre España y Colombia y también de la solidaridad de España con Colombia en un momento tan difícil como este".
De los fondos, 500.000 euros serán canalizados a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja para la adquisición y distribución de insumos en las zonas afectadas, mientras que otros 150.000 euros serán gestionados mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y estarán destinados a material médico.
La Fundación Reina Sofía aportará otros 50.000 euros en medicamentos que serán enviados desde España, mientras que los 300.000 euros restantes serán destinados por el Gobierno español a compras locales inmediatas, explicó el embajador.
El coordinador general en Colombia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Miguel González Gullón, explicó a EFE que los kits de higiene contienen productos como cepillos de dientes, jabón, pañales, papel higiénico, champú, toallas y otros artículos básicos para que una familia de cinco miembros pueda asearse durante un mes.
Los kits de cocina incluyen una olla, una chocolatera, cubiertos, platos y vasos; y los kits de hábitat cuentan con colchonetas, hamacas, sábanas, linternas y cuerdas para tender ropa, entre otros elementos.
El embajador señaló que la ayuda se distribuirá en las localidades afectadas en función de las necesidades y en coordinación con la Cancillería colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros organismos encargados de gestionar la emergencia.
"Estamos en plena coordinación con las autoridades colombianas para que nuestra ayuda llegue a aquellas localidades y aquellas personas que más lo necesitan en estos momentos", aseguró el diplomático, quien explicó que desde el martes mantiene contacto con el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y con el vicepresidente José Manuel Restrepo, para acelerar la llegada de los suministros.
Jiménez señaló además que más de 1.300 empresas españolas se han volcado a atender la emergencia mediante aportes económicos, maquinaria, ingenieros y servicios de conectividad satelital, entre otras formas de colaboración.
El terremoto deja hasta ahora 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, según el último balance de la UNGRD, que cifra además en 40.753 las familias afectadas, con 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.