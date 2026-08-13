Evacuan por mar a residentes de una zona turística griega ante el avance de un incendio

En la operación de rescate están participando un barco de Guardia Costera, uno de pasajeros y varias embarcaciones privadas, según informan los medios locales.
Al menos 150 personas han sido evacuadas hasta el momento, afirma la página web de la emisora Skai.
Ese medio señala que el incendio se extiende por un frente de dos kilómetros y que las llamas, azuzadas por el fuerte viendo, llegan a alcanzar hasta 30 metros en un pinar muy denso.
De acuerdo con Skai, la situación es "dramática", y las autoridades han enviado mensajes de alerta a los residentes para que se preparen por si es preciso evacuarlos.
Lo escarpado del terreno hace difícil el acceso por tierra, y los medios aéreos ven dificultado su trabajo por las densas nubes de humo y el viento.