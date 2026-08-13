Exportaciones de Perú bajan 4,6 % en junio por la menor captura de pesca debido a El Niño

A pesar del resultado de junio, las exportaciones en el primer semestre del 2026 crecieron 3,9 % por el alza tanto de las exportaciones tradicionales (4,2 %) como de las no tradicionales (2,2 %), indicó el informe sobre Evolución de las Exportaciones e Importaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Respecto al sexto mes del año, las exportaciones de productos tradicionales pesqueros disminuyeron en 67,8 %, debido a los menores volúmenes exportados de harina de pescado y aceite de pescado, afectados por la paralización casi total de la extracción de anchoveta para consumo humano indirecto.

Por otro lado, el volumen exportado minero también se contrajo en 10,3 % por las menores ventas de cobre (-21,5 %), aunque se mantuvo como el metal más demandado por el mercado externo con ventas por 1.548 millones de dólares.

En ese mes, la demanda china de cobre concentrado y refinado cayó en 36,5 %, respecto al mismo mes del año pasado.

Asimismo, descendieron los envíos de zinc (-35,9 %), estaño (-32,7 %) y plata refinada (-7,2 %), los dos primeros por menores compras del mercado chino, y la plata refinada por la contracción en las adquisiciones de Estados Unidos y Canadá.

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A diferencia de esos metales, crecieron las exportaciones de oro (3,4 %), plomo (67,5 %) y hierro (652 %) en valores reales, de igual forma que las ventas de petróleo y gas natural en 40,7 %, impulsadas por las ventas de derivados de petróleo (95,3 %) hacia Estados Unidos y Japón.

En tanto, el volumen de exportación de productos no tradicionales creció 8,7 % alentado por el sector metalmecánico (47,8 %), químico (18,6 %) y el sector pesquero no tradicional (18,0 %) por la venta de mejillones y veneras congelados (8,1 %), jibias y calamares (6,1 %), camarones y decápodos congelados (102,6 %).

Igualmente, en junio pasado, los envíos del sector agropecuario subieron 12,2 % por el alza de paltas o aguacates (16 %), arándanos (145,8 %), cacao crudo (1,4 %) y manteca de cacao (129,1 %).

Sobre el desempeño de las importaciones, en el primer semestre de 2026, el volumen importado aumentó en 17,6 %, con relación al mismo periodo del 2025, por las mayores adquisiciones de bienes de capital y materiales de construcción (25,9 %), bienes de consumo (22,9 %) y materias primas y productos intermedios (10 %).

En el mes de junio, las importaciones de bienes de consumo crecieron en 22,4 % debido al aumento en las compras de bienes de consumo duradero (38,4 %), donde destacan medicamentos para uso humano (62,7 %), y no duradero (10,3 %), donde crecieron las compras de automóviles ensamblados (75,9 %), motocicletas y velocípedos con motor de émbolo (91,2 %) y los demás vehículos (80,3 %).