Finlandia concede a Ucrania 28,5 millones de euros para construir centrales eléctricas

El Ejecutivo finlandés señaló en un comunicado que esta ayuda, con cargo a los fondos de cooperación al desarrollo, servirá para financiar parcialmente la construcción de varias plantas eléctricas en Ucrania, que serán fabricadas por la compañía finlandesa Wärtsilä y cuyo coste total asciende a 46,5 millones de euros.

Los 18 millones de euros restantes serán financiados por la empresa estatal de energía de Ucrania, Ukrnafta, que busca garantizar la producción energética del país con las nuevas centrales.

Según el comunicado del Gobierno finlandés, un suministro energético fiable es vital para Ucrania, sobre todo durante los meses de invierno, cuando los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas han dificultado la vida cotidiana de los ucranianos.

"Finlandia posee unos conocimientos de primer nivel en el sector energético que pueden contribuir a los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania. Me complace que la tecnología y los trabajadores finlandeses contribuyan a fortalecer la seguridad del suministro energético en Ucrania", señaló el ministro finlandés de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio.

La financiación finlandesa para el proyecto se concederá a través del Fondo de Inversión Finlandia-Ucrania (FUIF), cuyo objetivo es apoyar las inversiones públicas en Ucrania utilizando tecnología, conocimientos técnicos y servicios del país nórdico.