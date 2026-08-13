Frente Amplio cree que última encuesta sobre el Gobierno de Orsi "debe tener alguna falla"

Así lo indicó en una entrevista con la radio local Sarandí 690, en la que remarcó que subrayó que eso no es atribuirle intencionalidad.

"Las aprobaciones son circunstanciales. Esta última encuesta, creo que debe tener alguna falla. Esto no es atribuir intencionalidad. Cada tantas encuestas hay encuestas que fallan y eso le puede pasar a cualquier encuestador", puntualizó.

La desaprobación del Gobierno de Orsi en Uruguay se elevó en el tercer trimestre del año al 57 % y la aprobación bajó al 19 %, según una encuesta presentada este miércoles por la consultora independiente Opción.

Ante la consulta de cómo evalúan los entrevistados la gestión de la Administración, un 30 % dijo que es muy mala, un 27 % que es mala, un 24 % que no es ni buena ni mala, un 16 % que es buena y un 3 % que es muy buena.

En el segundo trimestre del año y ante una encuesta similar, el 22 % de los uruguayos había indicado que la gestión era muy mala, mientras que el 26 % apuntó que era mala, el 24 % que no era ni buena ni mala, el 16 % que era buena y el 4 % que era muy buena.

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"Se registra un incremento significativo de los juicios negativos sobre el Gobierno, a costa de un descenso de los juicios neutros. Mientras en el trimestre previo la desaprobación alcanzaba al 48 %, los actuales registros llegan al 57 %. A la inversa, la evaluación neutra (incluyendo a quienes no respondieron la pregunta) bajó del 32 % al 24 %", explicó la consultora.

De acuerdo con esto, puntualizó: "En términos de saldos evaluativos, esto significa que el Gobierno profundizó su imagen prevalentemente negativa ante los uruguayos, pasándose de un saldo de -28 a uno de -38".

"Como hemos señalado en informes previos, la tendencia de deterioro de la imagen del Gobierno ha sido hasta ahora una constante. La serie histórica de evaluación de gestión del actual ciclo gubernamental muestra, trimestre tras trimestre, un incremento de la desaprobación y, en la mayoría de las mediciones, una caída de la aprobación, siendo más importante el primer fenómeno que el segundo", señaló.

Pereira dijo que no cree que esos niveles de aprobación sean posibles y dijo que esperará a ver el resultado de otros trabajos de este tipo que próximamente se lleven a cabo.