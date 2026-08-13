Grupo opositor venezolano exige que próximo tema en el diálogo político sea el electoral

El diputado Tomás Guanipa dijo a EFE que la coalición considera "muy importante" que se aborde el tema electoral cuanto antes y que haya un acuerdo para cambiar de forma "radical" el Consejo Nacional Electoral, actualmente controlado por el chavismo, para posteriormente avanzar hacia un cronograma de comicios presidenciales.

El dirigente político celebró que se haya acordado una renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo -encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez- ya que, aseguró, la Justicia venezolana "está totalmente corrompida".

"Cambiarlos es muy importante en este momento para que no exista el control que el Gobierno ha tenido sobre el Tribunal Supremo", dijo el opositor, para quien la Justicia "hoy está en manos de mafias".

Guanipa anunció que Unión y Cambio, grupo del que también forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, buscará en universidades y asociaciones profesionales a "los mejores académicos, juristas y abogados para invitarlos a postularse en este proceso".

Espera que el nuevo sistema judicial garantice a los jueces "permanecer en el tiempo sin que nadie los pueda sacar arbitrariamente" y que sea "mucho más accesible, sobre todo, al más pobre".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente, Guanipa habló en una conferencia de prensa en nombre de Unión y Cambio, durante la que también exigió la liberación de los más de 300 presos políticos.

"Nada justifica que en un proceso en el cual se está buscando el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, arbitrariamente siga habiendo cientos de presos políticos, y por eso esperamos tener noticias en las próximas horas sobre su liberación", dijo.

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

En el diálogo no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

La exdiputada Dinorah Figuera, quien preside la delegación opositora, se comprometió este jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 382 presos políticos, después de cientos de excarcelaciones este año y la aprobación de una ley de amnistía en febrero que, en su mayoría, favoreció a personas con libertad restringida.