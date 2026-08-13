Justicia argentina embarga cuentas de la aerolínea Flybondi en medio de crisis operativa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, Fisco de Argentina) reclama a la empresa aérea el pago de impuestos adeudados, más los intereses.

De acuerdo a seis resoluciones de tres juzgados federales del fuero tributario a las que accedió EFE, la Justicia ordenó embargar cuentas de la aerolínea por un monto de capital adeudado de 1.525 millones de pesos (1 millón de dólares), cifra que, con intereses, asciende a 1.754 millones de pesos (1,1 millón de dólares)

En los últimos meses, Flybondi desvinculó a unos 700 trabajadores, quienes esta semana, a través de un comunicado colectivo, denunciaron que aún no han sido indemnizados.

Solo entre el 6 y el 10 de agosto, la línea aérea canceló 66 vuelos programados, y cientos de pasajeros que no pudieron viajar no han recibido reembolsos.

Según pudo comprobar EFE, Flybondi sigue ofreciendo pasajes para múltiples destinos dentro de Argentina y hacia Paraguay.

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Este miércoles, la autoridad aeronáutica de Brasil ordenó que la compañía no pueda comercializar vuelos en ese país para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC, regulador) había tomado esa misma medida en julio para impedir ventas de pasajes entre Argentina y las ciudades brasileñas de Florianópolis, Maceió y Salvador.

De acuerdo con el regulador brasileño, el número de vuelos operados por la aerolínea cayó desde 576 en enero hasta solo 50 en junio.

La ANAC dijo igualmente haber identificado un aumento del 63,6 % en el número de reclamaciones de pasajeros contra la empresa.

La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina recibió y convalidó el 5 de agosto pasado un plan de regularización presentado por Flybondi, lo que en teoría le permite seguir operando, aunque según medios locales ninguno de sus aviones ha despegado esta semana.

En julio, el fondo de inversión estadounidense COC Global, que en 2025 se convirtió en accionista mayoritario de la aerolínea argentina, reveló en un comunicado haber descubierto irregularidades en la antigua gestión de la empresa aérea.

En otro comunicado pero de Flybondi, difundido también en julio, la empresa dijo que en la auditoría se descubrieron "divergencias sustanciales en la información ofrecida por el management de la compañía y la verdadera situación de la misma".

Afirmó que "el plan de negocios presentado por algunos integrantes del management anterior" estuvo "sustentado en esa información falsa, y se cimentó sobre una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento que afectó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros".

En Flybondi, fundada en 2016 y con operaciones desde 2018, también participa como accionista minoritario el fondo Cartesian Capital Group.