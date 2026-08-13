La Bolsa de Fráncfort baja un 0,12 % nuevamente por la recogida de beneficios

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,12 % al cierre, hasta 26.299,74 puntos.

Los precios de producción subieron en Estados Unidos en julio un 4,7 %, frente al 5,5 % de junio, su segunda ralentización consecutiva, y mayor de lo previsto.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron en el país norteamericano la semana pasada en 9.000, hasta 209.000 solicitudes, más de lo esperado y por encima de los 200.000 por primera vez desde hace cuatro semanas.

Estos datos de la mayor economía mundial aminoran las expectativas de que la Fed suba el precio del dinero en su reunión de septiembre.

También impulsó a la renta variable la caída del precio del petróleo hasta el entorno de los 87 dólares el barril, pese a que Irán reafirma su posición de mantener el estrecho de Ormuz cerrado.

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Además, Arabia Saudí avanza en la conformación de una fuerza naval internacional para tratar de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Teherán, no cierren la navegación por el mar Rojo.

El fabricante de neumáticos Continental avanzó un 2,9 %, pero el gigante automotor Mercedes-Benz Group perdió un 1,6 %, Volkswagen bajó un 1,2 %, el fabricante de camiones Daimler Truck cedió un 1 % y BMW lo hizo un 0,9 %.

La empresa de renovables RWE subió un 2,6 % después de publicar sus resultados definitivos del primer semestre, y la compañía de pruebas de laboratorio Qiagen ganó un 1,7 %.

El grupo químico BASF perdió por su parte un 2,1 %.