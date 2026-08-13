La Bolsa de Londres baja un 0,56 %, arrastrada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, cerró con 60,48 puntos menos que en la jornada precedente, hasta quedarse en 10.772,67 y perder así la barrera de los 10.800. Con esta cuarta jornada consecutiva de bajadas, se aleja cada vez más de los 11.000 que llegó a acariciar la semana anterior y que habría supuesto un récord histórico.

El índice secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, tuvo un comportamiento mejor, al cerrar con un avance del 0,09 %, hasta los 24.837,71 puntos.

El repunte del PIB británico en el segundo trimestre ha sido considerado por los medios económicos como relativamente robusto, sobre todo teniendo en cuenta el alza de los precios del petróleo derivada de la tensión persistente en la zona del golfo Pérsico.

Las empresas perdedoras estuvieron hoy encabezadas por el sector minero, siendo siete de este grupo las que presentaron peores resultados, estando a su cabeza Antofagasta (-6,78 %), Rio Tinto (-4,77 %) y Fresnillo (-4,74 %).

Entre las ganadoras, destaca la financiera Lion Finance (5,19 %), la tabaquera British American Tobacco (2,75 %) y la constructora Barratt Redrow (2,37 %).